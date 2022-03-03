Песков назвал возможным восстановление работы "Эха Москвы"

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что радиостанция "Эхо Москвы" нарушила закон, поэтому было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры, собственник принял решение, сообщает "Газета.ру".

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что возобновление работы радиостанции возможно, если собственник посчитает это целесообразным.

"Еще раз повторяю, у любой радиостанции есть собственник и именно собственник принимает это решение о продолжении или прекращении деятельности того или иного актива, в данном случае, СМИ", – отметил Песков.

Представителя Кремля также спросили и о том, вправе ли журналист задавать вопросы от радиостанции, пока осталось соответствующее юридическое лицо.

"Да, если юридически вы еще остаетесь, если не завершены ликвидационные процедуры", – заключил Песков.

О том, что совет директоров большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он также отметил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

Вещание "Эха Москвы" было прекращено. При этом Венедиктов отмечал, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

