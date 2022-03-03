"Эхо Москвы" продолжит работу на YouTube и в соцсетях

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"Эхо Москвы" продолжит работу на YouTube-платформе и в социальных сетях, сообщает телеграм-канал радиостанции.

"Несмотря на решение совета директоров Эха Москвы о ликвидации радиоканала и сайта, мы продолжаем работать на следующих платформах: YouTube Эха. И в социальных сетях: Twitter, Facebook, Telegram, Instagram", – отмечается в сообщении.

О том, что совет директоров большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он также отметил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

Вещание "Эха Москвы" было прекращено. При этом Венедиктов отмечал, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.