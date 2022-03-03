Венедиктов сообщил о ликвидации радиостанции "Эхо Москвы"

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Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта.

В своем телеграм-канале Венедиктов также сообщил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

Вещание "Эха Москвы" было прекращено. При этом Алексей Венедиктов отмечал, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.

До этого Роскомнадзор уже требовал от ряда российских средств массовой информации удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине. Соответствующие письма тогда получили "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана в РФ СМИ-иноагентом), News Times, "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), "Свободная пресса", "Крым.Реалии" (признано в РФ СМИ-иноагентом), "Новая газета", "Журналист" и "Лениздат".

Ситуация осложнилось, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

