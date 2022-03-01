Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты "Дождя" и "Эха Москвы"

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Генрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ иностранным агентом) и радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Генеральной прокуратурой РФ <…> внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам", – указали в ведомстве.

Согласно последним данным, вещание "Эхо Москвы" прекращено. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

По версии Генпрокуратуры, ранее названные СМИ целенаправленно публиковали "заведомо ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

В ведомстве также отметили, что размещаемая "Дождем" (признан в РФ иностранным агентом) и "Эхо Москвы" информация "содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя".

Генеральная прокуратура России ранее предупредила об ответственности за распространение ложных сведений о событиях, касающихся специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР. Ведомство принимает меры по пресечению распространения ложной информации о данных событиях.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от ряда российских средств массовой информации удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине. Соответствующие письма получили "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана в РФ СМИ-иноагентом), News Times, "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), "Свободная пресса", "Крым.Реалии" (признано в РФ СМИ-иноагентом), "Новая газета", "Журналист" и "Лениздат".

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.