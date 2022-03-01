В РФ появится ресурс с проверенной информацией на фоне фейков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Кабмин РФ запускает ресурс "Объясняем.рф" с проверенной информацией обо всех сферах жизни на фоне фейков и непроверенных данных. Об этом рассказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
Представитель кабмина заявил, что в социальных сетях и СМИ встречается множество непроверенных сведений.
"Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.рф", – заявил Чернышенко.
Вице-премьер объяснил, что сервис будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.рф". Оперативную информацию по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны, – от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений – будут публиковать в реальном времени.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор восстановил замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за ложной информации о специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.
Накануне, 28 февраля, депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о предстоящем рассмотрении законопроекта о лишении свободы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Максимальное наказание в рамках данной нормы составит 15 лет лишения свободы.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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