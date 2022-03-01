Эксперт дал советы пользователям мессенджеров на фоне увеличения числа фейков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В условиях проведения военной спецоперации на Украине необходимо уметь отличать фейковые новости от достоверных, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков RT.

По его словам, основные каналы коммуникаций стали перемещаться в мессенджер Telegram. Однако в новостных телеграм-каналах часто распространяется информация, не соответствующая действительности, предупредил Зыков.

"К сожалению, не всегда есть возможность понять, где правда, а где ложь", – отметил он.

Специалист рекомендует не узнавать новости из анонимных телеграм-каналов, поскольку они не обязаны проверять достоверность информации из своих публикаций. По словам Зыкова, фейки могут вызвать депрессивное состояние, в котором человек не может адекватно воспринимать получаемые данные.

"Когда они (пользователи. – Прим. ред.) читают страшные, пугающие новости в большом количестве (а именно такие новости распространяются с помощью фейков), то начинают входить в состояние депрессии", – пояснил Зыков.

Чтобы обезопасить себя от этого, эксперт советует уменьшить объем потребляемой информации.

Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить фейки о спецоперации на Украине. Соответствующие письма получили "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана в РФ СМИ-иноагентом), News Times, "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), "Свободная пресса", "Крым.Реалии" (признаны в РФ СМИ-иноагентом), "Новая газета", "Журналист" и "Лениздат".

Ведомство приступило к проведению административных расследований, нарушителям могут грозить штрафы до пяти миллионов рублей. В связи с этим РКН рекомендовал изданиям перед публикацией материалов проверять информацию на достоверность.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.