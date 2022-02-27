Дуров заявил о возможной блокировке российских и украинских телеграм-каналов из-за фейков

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Telegram начал чаще становиться источником ложной информации, связанной со специальной военной операцией РФ по защите ДНР и ЛНР, и в случае ухудшения ситуации возможна блокировка украинских и российских каналов. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

"Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время. Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь", – заявил Дуров.

Он подчеркнул, что проверять все сообщения каналов на достоверность у Telegram нет физической возможности.

"В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", – отметил основатель мессенджера.

После сообщения Дурова о возможной блокировке телеграм-каналов он отметил, что к руководству мессенджера с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта обратилось множество пользователей. Они подчеркивали, что на сегодняшний день данная сеть является единственным источником информации.

"В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", – сказал Дуров.

Накануне Роскомнадзор напомнил об ответственности за распространение ложной информации в связи с увеличившимся количеством фейков, касающихся проведения спецоперации в Донбассе. В ведомстве отметили, что количество недостоверной информации, распространяемой СМИ и иными информационными ресурсами, существенно возросло.

За распространение заведомо ложной информации грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму до 5 миллионов рублей. При этом сами материалы, содержащие несоответствующую действительности информацию, будут заблокированы Роскомнадзором.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.