Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook

19:28
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры принял меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook, они начнут действовать с пятницы, 25 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод россиян.
"В соответствии с решением генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", – говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре пояснили, что 24 ноября администрации компании Meta было направлено требование о снятии введенных ограничений в отношении российских СМИ.
"Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали", – добавили в ведомстве.
В Генпрокуратуре отметили, что в случае неустранения выявленных нарушений доступ к Facebook в России может быть ограничен полностью.
"В случае неустранения допущенных нарушений [возможно] принятие предусмотренных законодательством РФ мер по ограничению полностью или частично доступа к данному информационному ресурсу", – заявили в пресс-службе ведомства.
Накануне Роскомнадзор после блокировки страницы телеканала "Звезда" в Facebook призвал россиян перейти на отечественные интернет-ресурсы и соцсети. В ведомстве заявили об участившихся случаях необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей. В связи с этим пользователей призвали использовать национальные интернет-ресурсы и соцсети.
Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к Facebook
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