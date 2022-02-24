Роскомнадзор призвал россиян перейти на отечественные интернет-ресурсы и соцсети

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Роскомнадзор после блокировки страницы телеканала "Звезда" в Facebook призвал россиян перейти на отечественные интернет-ресурсы и соцсети, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, фиксируются участившиеся случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей. В связи с этим пользователям следует регистрироваться и использовать национальные интернет-ресурсы и соцсети.

Утром 24 февраля в работе мессенджера Telegram произошел сбой. По данным портала Downdetector, большинство пользователей (40%) сообщали о проблемах при подключении к серверу, еще 34% испытывали трудности при использовании приложения, а 26% жаловались на проблемы с получением сообщений. В основном неполадки фиксировались в России, на Украине, в Белоруссии и Польше.

Создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что причиной сбоев в работе мессенджера Telegram в Европе стала беспрецедентная нагрузка. Дуров отметил, что администрация мессенджера делает все возможное, чтобы сохранить высокую скорость получения и отправки сообщений.