Сбой произошел в работе Telegram

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Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает функционирование крупных сетевых ресурсов.

К 09:53 по московскому времени была зафиксирована 381 жалоба. Большинство пользователей (40%) сообщали о проблемах при подключении к серверу, еще 34% испытывали трудности при использовании приложения, а 26% жаловались на проблемы с получением сообщений.

В основном неполадки фиксировались в России, на Украине, в Белоруссии и Польше.

Последний раз сбой в работе Telegram фиксировался 21 февраля. Сообщения о неполадках приходили с Украины, из Германии, Франции, а также России. Проблемы были связаны с подключением к серверу, работой приложения и отправкой сообщений.

