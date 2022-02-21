Сбой произошел в работе Telegram

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Неполадки фиксируются в работе мессенджера Telegram. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.

На неполадки пожаловались пользователи по всему миру. В частности, сообщения о сбоях приходят из Украины, Германии, Франции, а также России.

Половина пользователей (50%) заявили о проблемах с подключением к серверу. Еще четверть (25%) указали на неполадки в работе приложения.

В свою очередь, 25% опрошенных отметили проблемы с отправкой сообщений.

Ранее сбой зафиксировали в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Как утверждалось в сообщении сервиса, на неполадки пожаловались пользователи из США.

Большинство опрошенных испытывали сложности с просмотром видео. О такой проблеме заявили 58% респондентов.