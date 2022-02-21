Сбой произошел в работе Telegram

21 февраля, 23:55
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Неполадки фиксируются в работе мессенджера Telegram. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.
На неполадки пожаловались пользователи по всему миру. В частности, сообщения о сбоях приходят из Украины, Германии, Франции, а также России.
Половина пользователей (50%) заявили о проблемах с подключением к серверу. Еще четверть (25%) указали на неполадки в работе приложения.
В свою очередь, 25% опрошенных отметили проблемы с отправкой сообщений.
Ранее сбой зафиксировали в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Как утверждалось в сообщении сервиса, на неполадки пожаловались пользователи из США.
Большинство опрошенных испытывали сложности с просмотром видео. О такой проблеме заявили 58% респондентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: