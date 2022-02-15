Сбой произошел в работе YouTube

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Сбой зафиксировали в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.

Как утверждается в сообщении сервиса, на неполадки пожаловались пользователи из США.

Большинство опрошенных испытали сложности с просмотром видео. О такой проблеме заявили 58% респондентов.

Кроме того, 23% пользователей столкнулись с неполадками при работе с сайтом. Еще у 18% опрошенных проблемы проявились во время использования приложения.

Ранее массовые сбои произошли в работе сразу нескольких сервисов и социальных сетей на территории России. О неполадках сообщали пользователи "ВКонтакте", Instagram и Telegram. Также проблемы были выявлены в функционировании сервисов "Ростелекома".