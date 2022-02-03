Сбой произошел в работе YouTube

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Сбой произошел в работе онлайн-видеохостинга YouTube, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 14:39 по московскому времени было зафиксировано 2 146 отчетов о сбоях. В основном о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

При этом 79% пользователей жаловались на сбои в работе сайта, еще 13% испытывали трудности в использовании приложения и 8% сообщали о неполадках во время видеотрансляций.

Ранее сбои фиксировались в работе социальной сети Instagram. Жалобы поступали из США, Великобритании и Канады. Кроме того, с трудностями сталкивались жители России и Украины.

