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Технологии

15:31

Сбой произошел в работе YouTube

технологии

Фото: depositphotos/pashapixel

Сбой произошел в работе онлайн-видеохостинга YouTube, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 14:39 по московскому времени было зафиксировано 2 146 отчетов о сбоях. В основном о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

При этом 79% пользователей жаловались на сбои в работе сайта, еще 13% испытывали трудности в использовании приложения и 8% сообщали о неполадках во время видеотрансляций.

Ранее сбои фиксировались в работе социальной сети Instagram. Жалобы поступали из США, Великобритании и Канады. Кроме того, с трудностями сталкивались жители России и Украины.

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