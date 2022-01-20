Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

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Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались около 19:08 по московскому времени. 85% жалуются на работу сайта, 9% – на проблемы с подключением, 6% жалоб поступают по поводу проблем с приложением.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.

Ранее пользователи по всему миру жаловались на проблемы в работе видеохостинга YouTube и сервисов Google.

Больше всего сообщений о проблемах было из России, Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США. Пользователи YouTube в основном жаловались на работу сайта видеохостинга.

