Сбой произошел в работе приложения "Сбербанк Онлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отчеты пользователей о неполадках начали поступать примерно в 08:53 по московскому времени. Большинство из них содержат данные о сбоях при попытках воспользоваться услугами онлайн-банкинга, мобильного банкинга, а также при оплате счетов.

Отмечается, что с неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Твери и других российских городов.

Позднее в пресс-службе Сбербанка отметили, что информация не соответствует действительности.

"Все системы банка работают в штатном режиме", – уточнили специалисты.

До этого сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка произошел 27 декабря. С трудностями в работе сервисов столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга и других городов.