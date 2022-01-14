Сбой произошел в работе приложения "Сбербанк Онлайн"

11:19 (обновлено 14.01.2022 12:05)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Отчеты пользователей о неполадках начали поступать примерно в 08:53 по московскому времени. Большинство из них содержат данные о сбоях при попытках воспользоваться услугами онлайн-банкинга, мобильного банкинга, а также при оплате счетов.
Отмечается, что с неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Твери и других российских городов.
Позднее в пресс-службе Сбербанка отметили, что информация не соответствует действительности.
"Все системы банка работают в штатном режиме", – уточнили специалисты.
До этого сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка произошел 27 декабря. С трудностями в работе сервисов столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга и других городов.
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