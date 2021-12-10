В работе мобильного приложения "Тинькофф" произошел сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи мобильного приложения банка "Тинькофф" сообщили о неполадках в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Первые отчеты о сбоях в работе сервиса стали поступать около 17:00 по московскому времени. К 17:21 портал зафиксировал почти 3,4 тысячи сообщений о неполадках.

Наиболее распространенными являются жалобы на проблемы при пользовании мобильным банкингом (48%) и неудачные попытки войти в приложение (38%).

Жалобы поступают от клиентов "Тинькофф" из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и других городов России.

Ранее сбой произошел в работе приложения "Сбербанк Онлайн". Проблемы возникали при отображении данных счетов и при попытке совершить денежный перевод. Позднее работа сервиса была восстановлена.