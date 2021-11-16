Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

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В работе поисковой системы Google возникли сбои. Об этом говорится на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Перебои начались около 20:25 по московскому времени. Чаще всего на работу сайта жаловались пользователи из США, Великобритании, Канады, Германии, Испании, Нидерландов и России.

В сообщениях они писали о сбоях в работе сайта и трудностях со входом в аккаунт и поиском в системе.

Также в ряде стран наблюдаются проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify.

Пользователи из США, Канады, Нидерландов, Германии и других стран сообщают о трудностях в работе сайта и жалуются на работу приложения.

Ранее жители США, Франции, Канады, Великобритании и России пожаловались на сбой в работе популярной социальной сети Instagram.