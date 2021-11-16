В работе Telegram произошел сбой

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Пользователи из ряда стран сообщили о неполадках в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На сбои, которые произошли в промежутке между 13:00 и 14:00 по московскому времени, пожаловались жители России, Белоруссии и Украины.

Большинство пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения, отправке сообщений и подключении к серверу.

Ранее жители США, Франции, Канады, Великобритании и России пожаловались на сбой в работе популярной социальной сети Instagram.

