Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

18:58

Минцифры рассказало о мощной кибератаке на портал госуслуг

технологии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Минцифры заявило о не имеющей аналогов кибератаке на портал госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

"Госуслуги" второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал", – рассказали в ведомстве.

Одним из объектов атаки стал чат-бот "Макс", который в ответ на обращения выводил на экран недостоверную информацию. В министерстве уточнили, что робот не имеет доступа к личным данным пользователей.

В настоящее время служба информационной безопасности портала переведена на усиленный режим работы.

Портал госуслуг вышел из строя в четверг, 11 ноября. После попытки зайти на сайт у пользователей высвечивалась надпись "Сервис временно недоступен". В час дня по московскому времени работа сайта была восстановлена.

Портал госуслуг заработал после сбоя

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать