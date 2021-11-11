Минцифры рассказало о мощной кибератаке на портал госуслуг

18:58
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Минцифры заявило о не имеющей аналогов кибератаке на портал госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.
"Госуслуги" второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал", – рассказали в ведомстве.
Одним из объектов атаки стал чат-бот "Макс", который в ответ на обращения выводил на экран недостоверную информацию. В министерстве уточнили, что робот не имеет доступа к личным данным пользователей.
В настоящее время служба информационной безопасности портала переведена на усиленный режим работы.
Портал госуслуг вышел из строя в четверг, 11 ноября. После попытки зайти на сайт у пользователей высвечивалась надпись "Сервис временно недоступен". В час дня по московскому времени работа сайта была восстановлена.
Портал госуслуг заработал после сбоя
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