Минцифры рассказало о мощной кибератаке на портал госуслуг

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Минцифры заявило о не имеющей аналогов кибератаке на портал госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

"Госуслуги" второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал", – рассказали в ведомстве.

Одним из объектов атаки стал чат-бот "Макс", который в ответ на обращения выводил на экран недостоверную информацию. В министерстве уточнили, что робот не имеет доступа к личным данным пользователей.

В настоящее время служба информационной безопасности портала переведена на усиленный режим работы.

Портал госуслуг вышел из строя в четверг, 11 ноября. После попытки зайти на сайт у пользователей высвечивалась надпись "Сервис временно недоступен". В час дня по московскому времени работа сайта была восстановлена.

