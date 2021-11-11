В Госдуме оценили идею создания на госуслугах раздела для жалоб на фейки о COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Госдумы Владимир Гутенев и Светлана Бессараб оценили идею создания на портале госуслуг раздела для жалоб на фейки о COVID-19.
По словам Гутенева, необходимо приветствовать любые меры, которые направлены на снижение темпов вакцинации и возвращение экономики в нормальное русло.
"На желание наших сограждан прививаться, к сожалению, очень сильно влияют фейковые новости, которые необъективно освещают и даже вводят в заблуждение по поводу возможных последствий после прививок", – цитирует депутата RT.
Однако Бессараб подчеркнула, что портал госуслуг не стоит дополнять сервисами, не относящимися к государственным муниципальным услугам.
"Есть специальный портал, он предназначен для облегчения доступа к социальной помощи, государственным гарантиям, государственным муниципальным услугам", – пояснила Бессараб.
По ее словам, все вопросы, касающиеся COVID-19, лучше оставить на специальном портале "Стопкоронавирус".
Ранее первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением создать на портале госуслуг раздел для подачи обращений по фактам распространения фейковой информации о коронавирусе и несоблюдении санитарных норм.
Чтобы обеспечить соблюдение принятых государством мер для борьбы с коронавирусом и сокращения заболеваемости, Петров считает необходимым создание простого и доступного инструмента народного контроля.
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