В РФ предложили создать на портале госуслуг раздел для жалоб на фейки о COVID-19

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Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением создать на портале госуслуг раздел для подачи обращений по фактам распространения фейковой информации о коронавирусе и несоблюдении санитарных норм. Об этом сообщает RT.

По словам Петрова, факты демонстративного игнорирования санитарно-эпидемиологических ограничений имеют место практически каждый день. Он отметил, что такое поведение различных организаций и отдельных граждан нивелирует общие усилия, направленные на борьбу с инфекцией.

Чтобы обеспечить соблюдение принятых государством мер для борьбы с коронавирусом и сокращения заболеваемости, Петров считает необходимым создание простого и доступного инструмента народного контроля.

"Прошу вас оценить идею создания на базе сервиса госуслуг раздела, в котором граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил (физическими лицами, юридическими лицами, а также должностными), направленных на борьбу с пандемией", – говорится в письме.

Кроме того, Петров полагает, что запуск такого сервиса поможет снизить нагрузку на операторов служб, в настоящее время занимающихся систематизацией поступающих жалоб.

Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что подстрекательство к отказу от вакцинации должно быть уголовно наказуемо.

По его словам, в настоящее время в Уголовном кодексе нет такой статьи, однако есть возможность привлечь к ответственности за распространение фейков. Наказание за это может составить до трех лет лишения свободы.