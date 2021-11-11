В РФ предложили создать на портале госуслуг раздел для жалоб на фейки о COVID-19

Фото: depositphotos/jannystockphoto
Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением создать на портале госуслуг раздел для подачи обращений по фактам распространения фейковой информации о коронавирусе и несоблюдении санитарных норм. Об этом сообщает RT.
По словам Петрова, факты демонстративного игнорирования санитарно-эпидемиологических ограничений имеют место практически каждый день. Он отметил, что такое поведение различных организаций и отдельных граждан нивелирует общие усилия, направленные на борьбу с инфекцией.
Чтобы обеспечить соблюдение принятых государством мер для борьбы с коронавирусом и сокращения заболеваемости, Петров считает необходимым создание простого и доступного инструмента народного контроля.
"Прошу вас оценить идею создания на базе сервиса госуслуг раздела, в котором граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил (физическими лицами, юридическими лицами, а также должностными), направленных на борьбу с пандемией", – говорится в письме.
Кроме того, Петров полагает, что запуск такого сервиса поможет снизить нагрузку на операторов служб, в настоящее время занимающихся систематизацией поступающих жалоб.
Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что подстрекательство к отказу от вакцинации должно быть уголовно наказуемо.
По его словам, в настоящее время в Уголовном кодексе нет такой статьи, однако есть возможность привлечь к ответственности за распространение фейков. Наказание за это может составить до трех лет лишения свободы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: