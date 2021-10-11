В РФПИ назвали фейком статью The Sun о краже Россией данных о вакцине AstraZeneca

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В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировали статью британского издания The Sun о том, что Россия якобы украла данные о вакцине AstraZeneca.
"Сообщения британских СМИ о том, что российская вакцина "Спутник V" основана на AstraZeneca, является очередной фейковой новостью и наглой ложью, основанной на анонимных источниках", – говорится в Twitter-аккаунте российской вакцины.
Статья The Sun продвигается противниками одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса, подчеркнули в РФПИ. Там также назвали данную ситуацию неэтичной, поскольку она вредит глобальным усилиям по вакцинации.
Кроме того, в РФПИ отметили отсутствие научной обоснованности статьи, поскольку у вакцин различается технология производства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что издание The Sun не является научным. А директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал смешным мифом версию кражи формулы вакцины.
Мурашко заявил, что барьеры к признанию ВОЗ "Спутника V" устранены
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