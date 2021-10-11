В Кремле оценили статью Sun о получении Россией данных о вакцине AstraZeneca

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью Sun о якобы получении российскими спецслужбами данных о составе вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Британское издание со ссылкой на свои источники написало, что Россия украла данные о препарате для того, чтобы разработать "Спутник V". Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал смешным мифом версию кражи формулы.

"Газета Sun – очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Александр Гинцбург заявлял, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса.

Он предположил, что признание препарата международными организациями откроет российским коммерческим структурам доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.

