Непризнание "Спутника V" в мире связано с конкуренцией вакцин – Гинцбург

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Непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса, считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

"Основная сложность состоит в том, что оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата ("Спутника V". – Прим. ред.) превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые <...> сейчас применяются", – объяснил Гинцбург.

Он полагает, что признание препарата международными организациями откроет российским коммерческим структурам, в частности Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), который выступает инвестором разработки и производства "Спутника V", доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.

При этом переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) могут продлиться еще долго, считает Гинцбург. По его словам, Центр имени Гамалеи непосредственно не задействован в переговорах, однако со своей стороны предоставляет профильным ведомствам всю необходимую информацию.

Ранее РФПИ сообщил, что ожидает одобрения российской вакцины со стороны ВОЗ осенью. Отмечалось, что в настоящее время реализуются все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ.

Позже стало известно, что представители Всемирной организации здравоохранения могут посетить Россию в рамках процесса одобрения вакцины "Спутник V".

