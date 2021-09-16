Делегация ВОЗ вскоре может вновь посетить Россию по вопросу одобрения "Спутника V" – СМИ

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Представители Всемирной организации здравоохранения вскоре могут вновь посетить Россию в рамках процесса одобрения вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он также добавил, что переговоры ВОЗ и российских производителей препарата продолжаются в конструктивном ключе.

"Очередной визит делегации ВОЗ в Россию ожидается в ближайшее время", – сказал он.

Собеседник агентства также обратил внимание на заявление ВОЗ о приостановке процесса одобрения российской вакцины до новой инспекции завода производителя. По его словам, в организации ждут от производителей дополнительные данные, после чего процесс рассмотрения может быть продолжен.



В среду, 15 сентября, замглавы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбос заявил, что производителям необходимо подтвердить, что вакцины производятся в надлежащих местах.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Иран одобрил применение однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".