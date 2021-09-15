Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Иране

15:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что Иран одобрил применение однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".
"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" министерством здравоохранения Исламской Республики Иран", – говорится на сайте РФПИ.
Ранее первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" прибыла в международный аэропорт Дамаска. Сирийские партнеры также получили от России тесты для выявления коронавирусной инфекции.
Также стало известно, что в Аргентине ученые признали безопасность комбинирования "Спутника V" с другими вакцинами. Правительство провинции Буэнос-Айрес сообщило, что комбинация российской вакцины с Sinopharm и AstraZeneca не показала тяжелых побочных эффектов. В испытаниях приняли участие граждане старше 18 лет, не болеющие коронавирусом.
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