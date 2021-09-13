В АТОР рекомендовали привитым "Спутником Лайт" при отправлении в Турцию сдавать ПЦР-тест

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам, которые вакцинированы препаратом "Спутник Лайт", сдавать ПЦР-тест при отправлении в Турцию. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Ассоциация запросила официальные разъяснения по сложившейся ситуации в посольстве Турции в Москве и ожидаем ответа. Однако пока сохраняется неопределенность в этом вопросе, вакцинированным "Спутником Лайт" туристам, которые ожидают вылета в Турцию в ближайшее время, рекомендуется в любом случае сдать ПЦР-тест во избежание проблем при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции", – сказала Ломидзе.

Она напомнила, что туристы могут сделать срочный ПЦР-тест в аэропорту.

Ранее стало известно, что Турция ужесточила требования по вакцинации иностранцев при въезде в страну. Как сообщили в министерстве внутренних дел республики, однокомпонентные вакцины, в том числе "Спутник Лайт", больше не признаются.

Уточнялось, что всем остальным, в частности лицам, привитым однокомпонентной вакциной, потребуется предоставить справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов.

С 6 сентября в Турции для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры требуется обязательное предоставление отрицательного результата ПЦР-теста. Они также должны предоставить его для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.

Данные меры тем не менее не распространяются на иностранцев, прибывающих в страну на короткий срок, в том числе и из России.

