Туристы из РФ, привитые вакциной "Спутник V", могут приехать в Египет

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Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что российские туристы, привитые вакциной "Спутник V", могут посетить Египет, сообщает ТАСС.
По словам министра, сейчас есть несколько вариантов въехать в страну.
"Туристы могут приехать в Египет или с сертификатом о вакцинации, одобренным местными властями и одобренным ВОЗ, конечно же, или с ПЦР-сертификатом, сделанным не раньше чем за 72 часа перед вылетом, или с ПЦР-тестом, сделанным при въезде в страну, который стоит 30 долларов. Таким образом, существуют три альтернативных возможности въехать в Египет", – пояснил аль-Анани.
Министр добавил, что в Египте в данном вопросе очень гибкая политика, но для них остается приоритетным здоровье граждан и гостей.
Кроме того, власти Египта договорись с отелями об оплате расходов туристов в случае их заболевания коронавирусом.
"Если случай тяжелый и туристу необходима госпитализация, все расходы будут покрыты египетским правительством в государственных больницах в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире", – добавил он.
Аль-Анани отметил, что если будет обнаружен любой симптом коронавируса, то отель обязан уведомить об этом министерство здравоохранения и министерство туризма.
Ранее российским путешественникам напомнили, какие страны Европы можно посетить с сертификатом о вакцинации.
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