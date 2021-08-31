Туристам рассказали, как изменились правила отдыха в Греции

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В Греции ужесточили антиковидные требования. Об этом сообщает АТОР.
С 30 августа власти Греции обновили санитарные протоколы для граждан и гостей государства. Новые требования будут действовать до 6 сентября, однако в дальнейшем их могут продлить на более длительный срок.
Отмечается, что экскурсии в закрытых музеях и на выставках разрешены в группе до 20 человек, на открытом воздухе – до 40.
Посетители от 12 лет должны показать на входе сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Также можно предоставить отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, сделанного не ранее чем за 72 или 48 часов соответственно.
Эксперты сообщили, что концерты, кинотеатры, развлекательные центры, ночные клубы, бары, заведения общепита в закрытых помещениях могут посещать только вакцинированные туристы или те, у кого есть справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании.
В гостиницах и аэропортах у непривитых туристов не будут требовать сертификаты. Иностранцы по-прежнему смогут свободно посещать рестораны, бары и кафе на территории отелей и заведения общепита в воздушных гаванях. Документы также не нужны для посещения продуктовых лавок, заправочных станций, табачных киосков и ветеринарных магазинов.
Ношение маски при передвижениях по стране – обязательная мера. Штраф за несоблюдение санитарных норм составляет 300 евро.
Ранее эксперты назвали самые популярные направления отдыха в сентябре, а также дали советы для желающих путешествовать. Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал, что в первом месяце осени ожидается снижение цен по таким направлениям, как Турция, Греция, Египет и Хорватия.
Россиянам рассказали, какие ограничения действуют для невакцинированных в разных странах
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