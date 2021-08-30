Россияне начали бронировать путевки на курорты к началу бархатного сезона

Россияне готовятся к началу бархатного сезона на курортах и активно бронируют путевки. Как и обещали турагенты, цены на осень значительно снизились по сравнению с летом.

Лидер бронирований – Турция. Путевку на неделю можно найти за 11,5 тысячи рублей.

Самая выгодная дата заезда, говорят специалисты, – 1 сентября. Но родители школьников все-таки двигают сроки, чтобы дети попали на линейку.

Цены на авиабилеты по сравнению с августом снизились на 14%. Сейчас, в среднем, они обойдутся в 20 тысяч рублей.

Также среди зарубежных направлений, которые выбирают наши соотечественники, – Греция и Кипр. Там за тур на неделю просят 26–28 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.