Названы самые бюджетные направления для пляжного отдыха в начале сентября

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Эксперты рассказали о самых дешевых направлениях для пляжного отдыха в начале сентября. Об этом сообщает АТОР.

Аналитики определили минимальные цены за путевку на двоих человек на 10 дней с вылетом из Москвы в период с 1 по 7 сентября. Перелет, проживание и питание также включены.

Отмечается, что стоимость отдыха в Анапе снизилась на 40%, то есть путевку можно приобрести минимум за 22 тысячи рублей, в то время как отдых в Сочи обойдется минимум в 27 тысяч рублей.

Как уточняют туроператоры, также на 40% упали цены на пакетные туры в Крым: теперь провести отпуск там можно, заплатив от 31 тысячи рублей.

За отдых на турецких курортах придется отдать минимум 40 тысяч рублей, что на 28% меньше, чем в августе. В диапазоне от 70 до 74 тысяч рублей выйдет путевка на Кипр, в ОАЭ, Болгарию и Египет. Причем в последнем в ее стоимость входит питание по системе "все включено".

Ранее россиянам сообщили, как могут измениться цены на авиабилеты в осенний период. Специалист пояснил, что из-за пандемии полный список доступных для полета осенью стран пока неизвестен. По его словам, авиабилеты в Турцию могут подешеветь из-за окончания туристического сезона. При этом стоимость полета в Египет вряд ли будет уменьшаться.