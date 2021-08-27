Россия увеличит количество рейсов на курорты Египта

Самолеты на египетские курорты будут летать чаще. Количество рейсов увеличивают минимум в три раза. Вместо пяти в неделю на каждом маршруте – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх – пустят 15.

Кроме того, авиакомпаниям разрешили возить туристов к пирамидам из регионов, в списке – 41 город. Им выделили по одному рейсу в неделю.

Авиасообщение с курортами Красного моря возобновили 9 августа. Первыми полетели EgyptAir и "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.