Движение на участке Краснолиманской улицы ограничат по 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Южное Бутово на участке улицы Краснолиманская с 15 августа по 30 сентября ограничат движение из-за проведения инженерных работ. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.

"С 15 августа будет ограничено движение на участке улицы Краснолиманская. Это связано с проведением инженерных работ", – говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что рабочие поэтапно займут одну полосу с сохранением существующего количества полос. Это будет сделано благодаря обустройству временных уширений на участке улицы Краснолиманская в районе владения 21.

Ранее сообщалось, что движение на улице Ивана Франко на западе Москвы ограничат с 9 по 12 августа. В Дептрансе столицы отметили, что ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30.