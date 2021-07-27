Движение на Русаковской набережной ограничат для строительства БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 28 июля по 30 сентября вводятся ограничения движения в Попове проезде и в районе владения 1 на Русаковской набережной, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения связаны со строительством Большой кольцевой линии метро. Число полос движения сохранят за счет ликвидации парковочного пространства.

Ночью с 31 июля по 15 октября ограничат движение на участке Таллинской улицы от дома 2 до дома 22 на улице Маршала Катукова. Из-за дорожных работ поэтапно будут перекрывать одну полосу с ликвидацией парковочного пространства.

С 1 по 30 августа проехать нельзя будет по одной полосе возле дома 25 на Большой Спасской улице из-за проведения инженерных работ.

На нескольких участках 1-й Кабельной улицы с 1 августа по 30 ноября вводят ограничения из-за проведения дорожных работ. Проехать можно будет по одной полосе.

Помимо этого, на Минской улице с 1 августа из-за дорожных работ ограничат движение по одной полосе в каждом направлении.

Ранее движение временно ограничили в четырех районах Москвы в связи с закрытием участка Сокольнической линии с 16 июля по 9 августа. Схема проезда изменится в Раменках, Хамовниках, Проспекте Вернадского и Тропарево-Никулино.