Движение в районе Высокояузского моста ограничат с 26 июля

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Движение транспорта в районе Высокояузского моста в центре Москвы ограничат с 26 июля по 15 августа из-за инженерных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Ограничения движения в связи с проведением инженерных работ в ЦАО с 26 июля по 15 августа круглосуточно", – подчеркнули в ведомстве.

В Дептрансе пояснили, что движение транспорта организуют по одной полосе на Полуярославской набережной в районе пересечения с улицей Земляной Вал и на Серебрянической набережной в районе пересечения с улицей Земляной Вал, а также в местном проезде в районе дома 29, строения 1, по Серебрянической набережной.

Ранее стало известно, что движение по 1-й Тверской-Ямской улице ограничат с 20 июля. Ограничения будут действовать круглосуточно.

