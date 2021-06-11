Руководитель Депстроя рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

Новые красивые мосты в Мнёвниковской пойме, транспортно-пересадочные узлы на новой Бирюлевской линии метрополитена, высадка более трех тысяч деревьев и кустарников вдоль последних участков Северо-Восточной хорды – об этих и других направлениях развития транспортного каркаса города в интервью Москве 24 рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов. Подробности читайте в нашем материале.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

До 2024 года 8 станций метрополитена появится за пределами МКАД. Почему важно появление новых остановок метро за пределами Кольца? Как это влияет на транспортную ситуацию на дорогах, в метро и другом общественном транспорте?

У нас есть целевая задача, поставленная Сергеем Собяниным, – добиться того, чтобы 90% населения столицы имело станцию метро в шаговой доступности. Но просто взять и действующую линию продлить мы не можем: должны просчитать все возможные варианты трассировки линий метрополитена для удобства и комфортности передвижения пассажиров, сокращения их числа в часы пик в подвижном составе, разгрузки линий действующего метро и экономии времени в пути.

И если вы посмотрите на развитие метро, у нас в городе раньше было одно Кольцо, а сейчас активно достраивается второе – БКЛ в 2022 году планируется замкнуть. Пассажиры радиальных линий метрополитена смогут совершать пересадки, не доезжая до центральной части города.

8 станций, строящихся сегодня за МКАД, – это четыре станции Троицкой линии, станция "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, станция "Новомосковская" Сокольнической линии, участок Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внукова".



Мы в графике, проводятся активные строительно-монтажные работы на всех участках.



Вынос конечных станций линий метрополитена за МКАД является частью комплексного решения транспортных проблем Москвы и районов города за МКАД, в том числе на присоединенных к Москве новых территориях.

Почему есть потребность именно в метро за МКАД, когда у нас активно развивается сеть МЦД?

МЦД – это исторически сложившаяся сеть железных дорог и остановочных пунктов, до которых не всегда удобно добираться. Если посмотреть на карту Московского региона, мы увидим, например, что между Киевским направлением железной дороги (будущий МЦД-4) и Курским направлением (МЦД-2) расположено большое количество населенных пунктов, через которые железная дорога не проходит. Также нет железнодорожного сообщения рядом с Киевским и Калужским шоссе.

И на сегодняшний день экономически целесообразно и наиболее эффективно построить на этих участках метрополитен, чем прорубать по поверхности земли просеки в лесных массивах под новую железную дорогу. Действующих диаметров на сегодня достаточно.



Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Скоро открытие метро "Внуково". Все идет по плану? Является ли этот проект знаковым для Москвы? Возможно ли потом распространить такой опыт на другие столичные аэропорты?

Да, строительство идет по плану, хотя из-за расположения станции вблизи терминала действующего аэропорта вынос и перекладка инженерных коммуникаций требует особых усилий и скрупулезной работы от строителей.



Метро "Внуково", безусловно, – знаковый проект для столицы. Аэропорт "Внуково" станет единственным не только в России, но и на всем постсоветском пространстве с "собственной" станцией метро. И такое решение было целесообразным. Мы дошли до станции "Рассказовка", а от нее до Внуково оставалось всего порядка 5 километров. Поэтому было принято решение продлить Солнцевскую линию до аэропорта.



А расстояние от аэропортов Шереметьево и Домодедово до близлежащих станций метро составляет порядка 20 и 30 километров соответственно. При этом путь к ним лежит через два субъекта РФ – Москву и Московскую область. Так что если такое решение и будет приниматься, то только совместно. Но пока оно, конечно, экономически нецелесообразно. Сейчас мы эти вопросы даже не рассматриваем.

Самая долгожданная ветка метрополитена – это, пожалуй, Бирюлевская линия. Расскажите, пожалуйста, что сейчас там происходит? Когда начнутся конкретные работы?

В Москве все ветки и станции метро долгожданные. Если и возникают какие-то неудобства на этапе строительства, то после ввода в эксплуатацию все жители довольны, их жизнь меняется в лучшую сторону.

Что касается Бирюлевской ветки, согласно Адресной инвестиционной программе Москвы, проектирование линии предусматривается в два этапа: от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево" и от "Бирюлева" до станции "Щербинка".

Сейчас мы завершаем проект планировки территории 1-го этапа. На него уже выделены деньги. Проект планируется утвердить во втором квартале текущего года, а там потом будем принимать решение о строительстве.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Планируется ли строительство одного, а может, и нескольких ТПУ на этой ветке?

Планируется три пересадочных узла: ТПУ "ЗИЛ-2", ТПУ "6-я Радиальная улица", ТПУ "Бирюлево-Пассажирская 2". Их строительство связано с необходимостью обеспечения транспортной и пешеходной доступности к объектам социального назначения, а также комфортной пересадки на другие виды транспорта.

В целом какое значение ТПУ имеет для транспортной сети Москвы? В чем вы видите наибольшую пользу этих пересадочных узлов?

В транспортном каркасе города они играют важную роль. Можно выделить несколько основных преимуществ: это комфортная пересадка с одного вида транспорта на другой, минимизация времени этой пересадки, которая имеет даже экономический эффект, отказ от личного транспорта в пользу общественного, существенная разгрузка железнодорожных вокзалов.



Кроме того, при строительстве ТПУ есть еще социальная и экономическая составляющие. На этот вопрос постоянно обращает внимание руководитель Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев: при формировании проекта планировки максимально закладывать создание рабочих мест, офисов и прочей инфраструктуры на ТПУ. Это еще одна возможность разгрузить центр Москвы, создавая рабочие места в периферии в том числе.



Всего у нас в Адресной инвестиционной программе заложено порядка 57 ТПУ. Мы рассматриваем их не только у действующих станций метро, но и у строящихся. При этом мэром поставлена задача к моменту завершения строительства станций максимально завершить технологическую часть ТПУ (пешеходные переходы, разворотные площадки для общественного транспорта, благоустройство и так далее). И желательно привлечь инвесторов, чтобы они приступали к реализации своей коммерческой части тоже – чтобы москвичи не жили в вечной стройке.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В 2022 году планируется достроить СВХ. Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас работы. Как меняется территория вокруг хорды?

Хорды – это совершенно новый транспортный каркас. Они связывают наше радиальное движение поперечными связями, позволяют комфортно заехать в город, проехать по нему и выехать. И в первую очередь они рассчитаны на создание комфорта именно внутри Москвы, на разгрузку МКАД, внутренних магистралей, а не на транзит.

Что касается Северо-Восточной хорды, нам осталось два участка – от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе. В настоящее время там активно строятся искусственные сооружения. Надвижка пролетных строений на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе выполнена уже на 30%. К концу года основные строительно-монтажные работы по основному ходу будем завершать. Вдоль трассы обязательно установим шумозащитные и грязезащитные экраны – это предусмотрено проектной документацией.

Развитию ближайшей прилегающей территории мы придаем большое значение. Вот, например, на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе раньше была промзона. По окончании строительно-монтажных работ мы совместно с коллегами из префектуры и других департаментов проведем там благоустройство и озеленение: высадим 25 гектаров газона, посадим почти 650 деревьев – липу, клен, каштаны, а также более 7 тысяч кустарников (спирея, смородина, барбарис, гортензия, сирень, калина, дерен, кизильник, пузыреплодник). Все будет сделано по стандартам благоустройства, утвержденным мэром.

Расскажите, как удается во время строительства дорог не усугублять дорожную ситуацию в Москве? Есть ли какие-то секреты?

Это требование мэра – максимально снижать негативное воздействие на дорожное движение в период строительства. И каждое большое строительство мы утверждаем на заседании штаба у Сергея Собянина. В составе проектной документации всегда предусмотрен проект организации дорожного движения на период строительства.

Например, сейчас мы производим реконструкцию моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе.



Практически это новое строительство. В идеале для этого нужно взять и просто перекрыть Волоколамское шоссе. Но это же невозможно. Поэтому, чтобы обеспечить движение по магистрали, мы построили два временных путепровода, сохраняя аналогичную полосность движения. По окончании строительства мы их демонтируем.



И такие мероприятия мы проводим везде. Да, они затратные. Но зато во время строительства мы не создаем неудобств автомобилистам, не нарушаем график движения общественного транспорта. Мы всегда стараемся компенсировать количество занятых полос.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

10 новых мостов появится в Москве до 2024 года. В чем главная необходимость искусственных сооружений? Расскажите о самых интересных, на ваш взгляд, проектах?

Мост всегда нужен там, где нужно что-то преодолеть. Например, по проекту Юго-Восточной хорды строятся мост через Москву-реку и мост через реку Битцу. Также еще 3 моста через реку Лихоборку, которые обеспечат движение по основному ходу Северо-Восточной хорды и по боковым проездам. У нас строительство мостов всегда направлено в первую очередь на то, чтобы сократить перепробеги автомобилей.

Особенно интересные проекты у нас готовятся в Мнёвниковской пойме. Хорошее место, будет большой спортивный кластер, много жилья, появится вторая станция метро. Это огромная территория, на которой необходимо наиболее целесообразно расположить инфраструктурные объекты и продумать транспортные и пешеходные связи. И мэром поставлена задача построить 4 моста: два пешеходных и два автомобильных. Причем их нужно не просто построить, но сделать архитектурно выразительными.

Поэтому сегодня совместно с руководителем Стройкомплекса Андреем Бочкаревым мы проводим определенные мероприятия по подбору архитекторов, чтобы эти мосты были красивыми, знаковыми. Проведем конкурс, выберем победителя, оценим реализуемость сооружения и потом вам все покажем.

Какое место уделяется внешнему виду строящихся объектов? Тормозит ли разработка внешней концепции объектов их строительство?

В нашей среде всегда есть вопрос взаимоотношения архитекторов и инженеров, чтобы все было красиво и надежно. Конечно же, внешний облик – это важно: новые объекты – это лицо города, их внешний вид должен ему соответствовать. Но иногда возникают вопросы с точки зрения возможности реализации объекта.



Чтобы согласовать все вопросы, инженер и архитектор всегда должны двигаться рука об руку. Поэтому на сегодняшний день у нас в департаменте плотно выстроено взаимодействие с архитекторами.



Что касается сроков, то, конечно же, выразительные, запоминающиеся объекты несколько увеличивают сроки строительства. Сначала нужно определиться с концепцией, потом нестандартный объект и строить сложнее, нужно применять какие-то новаторские технологии. Но это все оправданно.