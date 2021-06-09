Началось строительство автобусного парка для 200 электробусов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый автобусный парк для 100 автобусов и 200 электробусов появится в Троицком административном округе. Как сообщил в интервью Москве 24 руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, на площадке уже начались подготовительные работы.





Рафик Загрутдинов руководитель департамента строительства города Москвы В Троицком административном округе будет построен автобусный парк для городских автобусов большого класса. Парк рассчитан на 300 автобусов: 100 дизельных автобусов особо большого класса и 200 электробусов большого класса. В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы.

Глава ведомства пояснил, что автобусный парк будет расположен вблизи деревни Красной Пахры поселения Краснопахорского в ТиНАО. Он предназначается для технической эксплуатации автобусов, выполнения всех видов технического обслуживания и ремонта, кроме капитального. Площадь территории парка составит 10 гектаров.

"Эксплуатация автобусного парка позволит минимизировать подачу подвижного состава из автобусных парков, расположенных в границах старой Москвы, для обслуживания стремительно развивающейся территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы", – отметил Загрутдинов.

Ранее в департаменте транспорта сообщили, что в 2021 году по городским маршрутам поедут еще 400 новых электробусов.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов также отметил, что уже в конце года на дороги столицы выйдет юбилейный, 1 000-й электробус.