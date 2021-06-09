Началось строительство автобусного парка для 200 электробусов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый автобусный парк для 100 автобусов и 200 электробусов появится в Троицком административном округе. Как сообщил в интервью Москве 24 руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, на площадке уже начались подготовительные работы.
Глава ведомства пояснил, что автобусный парк будет расположен вблизи деревни Красной Пахры поселения Краснопахорского в ТиНАО. Он предназначается для технической эксплуатации автобусов, выполнения всех видов технического обслуживания и ремонта, кроме капитального. Площадь территории парка составит 10 гектаров.
"Эксплуатация автобусного парка позволит минимизировать подачу подвижного состава из автобусных парков, расположенных в границах старой Москвы, для обслуживания стремительно развивающейся территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы", – отметил Загрутдинов.
Ранее в департаменте транспорта сообщили, что в 2021 году по городским маршрутам поедут еще 400 новых электробусов.
Заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов также отметил, что уже в конце года на дороги столицы выйдет юбилейный, 1 000-й электробус.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: