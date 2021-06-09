В Депстрое рассказали о строительстве СВХ на участке от Открытого до Ярославского шоссе

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Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов в интервью Москве 24 рассказал, на каком этапе находится строительство Северо-Восточной хорды на участке от Открытого шоссе до Ярославского шоссе.

"В рамках строительства участка Северо-Восточной хорды выполнена поперечная надвижка железнодорожного путепровода со специального вспомогательного сооружения (СВСиУ) в проектное положение", – рассказал глава ведомства.

Конструкция, состоящая из 12 отдельных металлических блоков, скрепленных болтами из высокопрочной стали, длиной 159,83 метра и массой около 620 тонн на протяжении суток перемещалась при помощи гидравлической домкратной группы на расстояние 15 метров со средней скоростью 62,5 сантиметра в час, пояснил Загрутдинов.

Руководитель департамента напомнил, что на участке от Открытого до Ярославского шоссе предстоит построить 3,7 километра дорог, в том числе 2 эстакады длиной 296 метров, путепровод длиной 125 метров и пешеходный переход.





Рафик Загрутдинов руководитель департамента строительства города Москвы В настоящее время выполняются работы по строительству путепровода, основного хода, эстакад, пешеходного перехода в районе МЦК Белокаменная и перекладке инженерных коммуникаций.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы по строительству Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году.

Вместе с тем, по словам Сергея Собянина, строительство всех хордовых магистралей планируется закончить к 2023 году.