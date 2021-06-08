Более 1,9 тыс новых фонарей появится на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 1,9 тысячи опор наружного освещения установят на территории Южного административного округа столицы. По просьбам жителей районов дополнительное освещение установят во дворах, на детских и спортивных площадках, возле образовательных учреждений, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Устанавливаемые в столице фонари оснащены светодиодными светильниками. Им нужно в несколько раз меньше электроэнергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети города.

Своевременные модернизация, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения обеспечивают безопасность жителей города, а применение современных технологий позволяет снизить количество потребляемой энергии и уменьшить траты города на ее оплату.

Ранее сообщалось, что всего более 25 тысяч новых опор освещения появится в Москве до конца 2021 года. Всего с 2011 года в Москве было установлено 249 тысяч новых опор наружного освещения. Кроме того, число осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза.