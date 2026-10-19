Песков назвал большим кризисом беспорядки в Европе

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Массовые беспорядки, которые охватили ряд европейских стран, указывают на большой кризис. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Трудно сказать, кризис системный или несистемный, но то, что это большой кризис, – это очевидно", – сказал представитель Кремля.

По его словам, волнения из крупнейших городов Франции уже перекинулись в Италию и начинают распространяться на другие страны. Песков отметил, что такие беспорядки "фактически уже граничат с хаосом". При этом он добавил, что это внутреннее дело этих стран.

Ранее Песков также назвал абсурдными обвинения России в организации беспорядков. По его словам, подобные обвинения уже не воспринимают всерьез даже в самой Европе.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео, в котором сопоставила заявления западных политиков о российской угрозе с кадрами беспорядков в европейских странах. В частности, зрителям показали кадры протестов во Франции, Италии и Албании.