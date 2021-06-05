Порядка двух тысяч новых фонарей установят на западе Москвы в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2021 году на западе столицы установят свыше 1,9 тысячи опор наружного освещения со светодиодными светильниками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что дополнительное освещение во дворах появится по просьбам жителей районов. Так, специалисты установят 1450 новых фонарей. Кроме того, на территории образовательных учреждений поставят 510 опор освещения.

Все фонари, устанавливаемые в столице, будут оснащены светодиодными светильниками. Им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, из-за чего снижается общая нагрузка на электрические сети города.

Отмечается, что своевременные модернизация, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения обеспечивают безопасность жителей Москвы, а применение современных технологий позволяет снизить количество потребляемой энергии и уменьшить траты города на ее оплату.

Ранее Сергей Собянин заявил, что многие идеи москвичей о благоустройстве поймы реки Яуза будут реализованы. Проект парка предусматривает максимальное сохранение животного и растительного мира данной территории. Современная инфраструктура не навредит природному потенциалу этих мест.