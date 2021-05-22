В Москве началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе

13:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице начались работы по благоустройству улиц Красная Пресня и Звенигородского шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что специалисты уберут в подземные коллекторы порядка 17 тысяч метров кабельных линий, для дополнительного подключения или их ремонта установят свыше 320 кабельных колодцев.
Кроме того, будут проложены более 200 метров ливневой канализации, а также обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части.
Помимо этого, в зоне благоустройства появятся 13 современных остановок общественного транспорта, которые будут оборудованы Wi-Fi-точками и зарядными устройствами для гаджетов, 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов.
Также специалисты установят 172 опоры наружного освещения для безопасности горожан и отремонтируют 8 светофоров. Планируется, что на этих улицах высадят 70 новых деревьев-крупномеров (липы, клены, рябины, декоративные яблони) и свыше 1 300 кустарников.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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