Около 400 дворов благоустроят в САО по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 400 дворов и общественное пространство рядом со станцией метро "Петровский парк" благоустроят в Северном округе столицы по программе "Мой район", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Во дворах будут отремонтированы дороги и тротуары, восстановлены газоны, а также специалисты установят новые скамейки, урны и приведут в порядок лестницы и контейнерные площадки. Помимо этого, по необходимости будут обновлены детские площадки и места для отдыха и занятий спортом.

Комплексное благоустройство пройдет на улицах Асеева, Часовой, Лизы Чайкиной, Самеда Вургуна, Усиевича, Черняховского, Академика Ильюшина, Беговой, Скаковой, Нижней, Зои и Александра Космодемьянских, Космонавта Волкова, Дубнинской, 800-летия Москвы и других территориях.

Возле станции метро "Петровский парк" уберут под землю воздушные кабельные линии, отремонтируют проезжую часть, пешеходные дорожки замостят плиткой, также будут установлены фонари, скамейки, урны и навигационные стелы. Кроме того, работы пройдут между двумя вестибюлями станции метро "Динамо". Там приведут в порядок 10 лестничных маршей.

Работы по благоустройству пройдут и возле школ № 152, 1383, 1678 "Восточное Дегунино", 1794, 1159, 1583, 2100, 218, 1454 "Тимирязевская", 1288, 1575, 2099, 222, 1223, 1576, 1474, 167 имени Маршала Говорова, 656 имени Макаренко, кадетской школы № 1784, школы "Перспектива", а также политехнического колледжа имени Годовикова, специального учебно-воспитательного учреждения № 1 и центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества "Радость".

Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".

Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.

