Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин оценил работы по благоустройству в столице. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Мэр Москвы отметил, что в самом начале благоустроительных работ не всем было понятно, для чего это необходимо. Однако теперь, отмечает глава города, удобные улицы, уютные парки и современные общественные пространства являются новым городским стандартом.

Собянин сообщил, что с 2015 года в столице проходила программа "Моя улица", которая позволила привести в порядок улицы и переулки, обновить инженерные коммуникации, сделать тротуары более удобными, отремонтировать фасады и убрать провода, рекламу.

"На карте Москвы появились новые достопримечательности, а объекты, которые ранее пришли в упадок, обрели новую жизнь", – добавил мэр города.

Также Собянин напомнил о создании парка "Зарядье", обновлении ВДНХ, реставрации Северного речного вокзала.

Глава города отметил важность комплексного развития всех районов столицы. Он рассказал, что в прошлом году стартовала активная фаза проекта "Мой район", целью которой стало создание комфортных условий для каждого жителя города. Собянин подчеркнул, что москвичам важны уютные дворы с детскими площадками и спортивными тренажерами, школы, детские сады и поликлиники, транспорт, локации для отдыха – причем в шаговой доступности, чтобы не ехать в центр столицы.

"Мой район" – живая программа, мы постоянно находимся в диалоге с местными жителями, принимаем от них предложения, согласовываем планировки дворов. Ведь только сами москвичи знают, что им нужно для комфортной жизни в своем районе", – резюмировал Собянин.

Ранее Собянин открыл после реконструкции станцию Долгопрудная МЦД-1. Мэр отметил, что около станции строятся новые микрорайоны Москвы, а с другой стороны находится город Долгопрудный.