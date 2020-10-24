15:13
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин оценил работы по благоустройству в столице. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".
Мэр Москвы отметил, что в самом начале благоустроительных работ не всем было понятно, для чего это необходимо. Однако теперь, отмечает глава города, удобные улицы, уютные парки и современные общественные пространства являются новым городским стандартом.
Собянин сообщил, что с 2015 года в столице проходила программа "Моя улица", которая позволила привести в порядок улицы и переулки, обновить инженерные коммуникации, сделать тротуары более удобными, отремонтировать фасады и убрать провода, рекламу.
"На карте Москвы появились новые достопримечательности, а объекты, которые ранее пришли в упадок, обрели новую жизнь", – добавил мэр города.
Также Собянин напомнил о создании парка "Зарядье", обновлении ВДНХ, реставрации Северного речного вокзала.
Глава города отметил важность комплексного развития всех районов столицы. Он рассказал, что в прошлом году стартовала активная фаза проекта "Мой район", целью которой стало создание комфортных условий для каждого жителя города. Собянин подчеркнул, что москвичам важны уютные дворы с детскими площадками и спортивными тренажерами, школы, детские сады и поликлиники, транспорт, локации для отдыха – причем в шаговой доступности, чтобы не ехать в центр столицы.
"Мой район" – живая программа, мы постоянно находимся в диалоге с местными жителями, принимаем от них предложения, согласовываем планировки дворов. Ведь только сами москвичи знают, что им нужно для комфортной жизни в своем районе", – резюмировал Собянин.
Ранее Собянин открыл после реконструкции станцию Долгопрудная МЦД-1. Мэр отметил, что около станции строятся новые микрорайоны Москвы, а с другой стороны находится город Долгопрудный.
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