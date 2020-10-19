Собянин открыл после реконструкции станцию Долгопрудная МЦД-1

Фото: телграм-канал "Московские новости"

Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию Долгопрудная МЦД-1.

Мэр отметил, что около станции строятся новые микрорайоны Москвы, а с другой стороны находится город Долгопрудный.

"Я надеюсь, что такой совместный проект даст возможность большему количеству людей быстро и удобно добираться до Москвы. Продолжаем закупать новый подвижной состав, смотреть за регулярным передвижением, за энергообеспечением всего проекта", – сказал Собянин.

По его словам, проект обустройства МЦД продолжает реализовываться совместно с РЖД и коллегами из Подмосковья.

"В этом году 15 новых станций, по сути дела – 15 новых вокзалов будет построено на железнодорожной инфраструктуре. Причем это не просто вокзалы, а первоклассные – европейского уровня, может быть, и выше", – сказал глава города.

По словам Собянина, на вокзалах появятся лифты, эскалаторы, кассы и все необходимое для комфорта пассажиров.

Белозеров, в свою очередь, отметил, что реконструированная станция на "уровень выше европейского".

"Сегодня для РЖД знаковое событие, поскольку очередная станция, и точно можно сказать, что уровень выше европейского, потому что совместно с Москвой те принципы, которые заложены в организации этой станции, были собраны по лучшим практикам и внедрены здесь", – отметил он.

Он напомнил, что в октябре 500-миллионный пассажир воспользовался МЦК.

"Уже практически 100 миллионов человек воспользовались услугами МЦД, и все эти цифры гораздо выше, нежели те, которые закладывались изначально по проекту", – отметил руководитель РЖД.

Также он сообщил о планах строительства двух дополнительных путей на этом направлении. По его словам, это позволит перевозить еще больше пассажиров и улучшит инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что специалисты благоустроили дорогу к платформам Новодачная и Долгопрудная МЦД-1. Как отмечалось, в зону благоустройства была также включена территория от жилой застройки на Долгопрудной аллее до платформы Долгопрудная. Для удобства горожан на территории установлены скамейки, урны. Дорога к этим платформам освящена благодаря 50 фонарям с энергосберегающими лампами.

МЦД открыли в конце ноября прошлого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.