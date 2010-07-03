Открыто движение по первым Московским центральным диаметрам

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Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым Московским центральным диаметрам – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".
Церемония открытия состоялась на Белорусском вокзале. В ней также принимают участие министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
"Это создание нового городского транспорта, идущего от ближайшего пригорода через Москву к следующим пригородам. По сути дела, это наземное метро, которое будет работать тоже с интервалом пять-восемь минут, и постепенно, каждый год, мы будем уменьшать", – сказал Собянин, докладывая президенту о проекте реализации МЦД.
Путин поинтересовался, сколько, по предварительным подсчетам, пассажиров будут использовать первые диаметры за рабочий день.
"Мы считаем, что полмиллиона в этом году. В следующем году – уже около 700 тысяч, и в 2023 году – 2,2 млн, потому что будут вводиться дополнительные поезда, дополнительные возможности", – ответил мэр.
Собянин также отметил, что проект МЦД позволил создать целую отрасль современного машиностроения – для диаметров выпускаются новейшие поезда "Иволга".
"Если сложить наши проекты, связанные с рельсами: метро, МЦК, МЦД, и если сопоставить с тем, что было в 2010 году – в 2010 году было 300 километров – то мы планируем к 2023 году довести 1 тысячу километров", – сказал Собянин, поблагодарив президента за поддержу проекта МЦД.
В честь запуска на пяти станциях МЦД – Окружной, Стрешнево, Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах – организованы специальные фотозоны с изображением деревьев, на которых сидят птицы иволги. Пассажиры смогут сделать памятное фото, а также угоститься бесплатным чаем.
Московские центральные диаметры – один из крупнейших проектов градостроительства Москвы. За время подготовки к открытию диаметров было построено 78,5 километра главных путей, 3 железнодорожных моста, 28 платформ, отремонтировано 77 платформ. Также для Московских центральных диаметров было закуплено 249 вагонов, обновлено 660 вагонов в дальнем пригороде.
Для удобства горожан на станциях оборудовали специальные навесы и погодные модули, которые помогают укрыться от непогоды. Специалисты также провели ремонт 34 пересадочных станций.
Проводилась работа и по благоустройству прилегающей территории. Всего в Москве было благоустроено более 256 гектаров, в Московской области – 65 гектаров. Чтобы улучшить доступность станций МЦД для пассажиров, построено 2 путепровода и 16 пешеходных конкорсов и тоннелей. Рядом со станциями в Москве и Подмосковье обустроили свыше 13 тысяч машино-мест.
Два первых диаметра – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Ожидается, что к 2024 году количество станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. В новых поездах можно будет зарядить гаджеты, USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.
Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.
На первых двух диаметрах МЦД будут действовать три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" обойдется в 38 рублей в 2019 году.
Зона "Пригород" будет действовать за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск. В 2019 году разовая поездка будет стоить 45 рублей. Стоимость проездного билета на 30 дней без лимита поездок составит 2 570 рублей. Доступны абонементы на 1, 3, 90 и 365 дней.
"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Въезжая в границы МЦД, пассажиры могут бесплатно пересесть на МЦК, метро при оплате "Тройкой".
Первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более четырех миллионов человек, проживающих в Москве и Московской области. Ожидается, что пассажиропоток на МЦД-1 и МЦД-2 составит более 200 миллионов человек в год.
Диаметры позволят снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру города на 10–12 процентов. Благодаря им жители Московской области смогут экономить на дороге до 44 минут в день, а жители Москвы – до 20 минут.
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