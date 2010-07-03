Более 1,2 тыс сотрудников транспортного комплекса прошли переобучение к запуску МЦД

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

К запуску Московских центральных диаметров переобучение прошли уже более 1,2 тысячи сотрудников. Среди них – кассиры ГУП "Московский метрополитен", сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), консультанты стоек "Живое общение", а также сотрудники Ситуационного центра и склада забытых вещей, работники ГУП "Мосгортранс", кассиры и контролеры АО "Центральная ППК" и сотрудники ГКУ "Организатор перевозок".

"Обучение нужно для того, чтобы сотрудники транспортного комплекса могли помочь пассажирам разобраться с вопросами, которые будут возникать с запуском МЦД. Работникам рассказывают об основных принципах работы диаметров, преимуществах нового вида транспорта, возможностях пересадок с нового наземного метро на автобусы, метро или МЦК", – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Особое внимание на занятиях уделяют тарифному меню. Кроме того, сотрудникам рассказывают про виды билетов, действующих в каждой зоне, порядок оплаты провоза багажа, валидации, бесконтактной оплаты, об особенностях действия льготных абонементов", – отметил он.

Занятия проходят в учебно-производственном центре Московского метрополитена. Всего обучение пройдут 146 групп и более 5,6 тысячи сотрудников транспортного комплекса. После запуска МЦД прошедшие обучение сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут сопровождать маломобильных пассажиров по необходимости на всем их маршруте от метро и далее до любой станции диаметров.

С запуском проекта штат центра увеличится: более 300 человек будут помогать пассажирам на маршрутах метро, МЦК и МЦД. При этом процесс обращения за услугой не изменится. Заявку на сопровождение можно будет оформить по телефону горячей линии, через мобильное приложение "Метро Москвы" или через специальную форму на сайте Московского метрополитена.

Более 300 машинистов ЦППК также прошли переобучение для работы на МЦД на базе Тверского вагоностроительного завода, который производит "Иволгу". Эти поезда будут перевозить пассажиров на Московских центральных диаметрах. Сотрудники локомотивных бригад посетили лекции об эксплуатации, обслуживании и диагностике состояния систем поезда, прошли практические занятия на тренажере "Кабина машиниста". По итогам тестирования и опытной поездки в сопровождении машиниста-инструктора принимается решение о допуске сотрудника к работе на электропоезде "Иволга".

Также в павильоне МЦД прошла ярмарка вакансий, где можно было оставить резюме на вакансию машиниста и помощника машиниста новейших поездов "Иволга". Ярмарку вакансий транспортных предприятий в павильоне Московских центральных диаметров посетили более 1 тысячи человек. Горожанам предложили более 50 вакансий и рассказали, как подготовиться к собеседованию.

Павильон МЦД открылся 21 декабря 2018 года. За время его работы там побывали свыше 130 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Среди гостей были жители США, Германии, Франции, Англии, Испании. Также павильон посещали представители Марокко, Польши, Иордании.

В павильоне МЦД есть маршрутизатор, с помощью которого можно построить новые альтернативные маршруты и оценить экономию времени в пути. Однако главный выставочный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда "Иволга". Гости могут посетить кабину машиниста поезда и "прокатиться" по первым двум диаметральным маршрутам в очках виртуальной реальности.

Павильон МЦД расположен на площади у Киевского вокзала. Он работает с 09:00 до 21:00.