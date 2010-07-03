В павильоне МЦД побывали жители более 100 стран

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В павильоне Московских центральных диаметров с момента открытия побывали жители более 100 стран мира. За время работы среди гостей были жители США, Германии, Франции, Англии, Испании. Также павильон посещали представители Марокко, Польши, Иордании и других стран.
"В павильоне можно узнать массу полезной информации о Московских центральных диаметрах. С каждым днем растет число посетителей, в том числе все больше внимания проект привлекает со стороны иностранцев. С момента открытия павильона в нем побывали представители более 100 стран мира. Иностранные гости узнали о том, как создается одна из крупнейших систем городского транспорта мира и сравнить проект МЦД с зарубежными проектами. Так, во многих европейских городах есть примеры интеграции железнодорожной инфраструктуры и метро, например, S-Bahn в Германии и RER во Франции", – сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
Всего за время работы павильона МЦД в нем побывали более 110 тысяч человек. Сотрудники провели порядка 400 индивидуальных и групповых экскурсий. Кроме того, в павильоне регулярно проходят концерты участников проекта "Музыка в метро", проходят выставки, лекции, мастер-классы и викторины, в честь Дня знаний и других праздников для жителей города и области организуют развлекательную программу.
Павильон МЦД был открыт 21 декабря 2018 года. Он рассказывает посетителям информацию о маршрутах МЦД, сроках запуска первых диаметров и способах оплаты проезда. Здесь также размещен маршрутизатор, с помощью которого можно построить новые альтернативные маршруты и оценить экономию времени в пути. Главный выставочный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда "Иволга". Гости могут посетить кабину машиниста поезда и с помощью очков виртуальной реальности прокатиться по первым двум диаметральным маршрутам.
Павильон находится на площади у Киевского вокзала, он работает с 9:00 до 21:00. Вход свободный.
Сергей Собянин ранее утвердил тарифы на проезд по МЦД. По "Центральной" зоне проезд будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород проезд будет стоить 45 рублей, по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.
При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.
МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 года.
К открытию МЦД на платформах установят более 200 валидаторов
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