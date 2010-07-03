Москомархитектура согласовала облик четырех станций МЦД-2

Фото: stroi.mos.ru

Согласованы архитектурные проекты остановочных пунктов Волоколамская, Щукинская, Курьяново и Пенягино на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2 "Подольск-Нахабино").

Как сообщает Москомархитектура, "дизайн опирается на ритмичное остекление и перетекание прямых строгих линий в плавные и динамичные".

В пресс-службе добавили, что платформы расположатся под навесами, дизайн которых также будет сочетаться с общей концепцией оформления остановки.

Проект МЦД предусматривает соединение радиальных железнодорожных направлений и запуск сквозного движения пассажирских поездов через центр столицы.

Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 годов.