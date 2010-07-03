Первые два маршрута МЦД запустят в ноябре

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустят в ноябре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замгендиректора РЖД Олега Тони.
По его словам, интервал движения поездов составит пять-шесть минут. Пока это будет совмещенное движение с другими электричками.
Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.
По одному билету можно будет пересаживаться с электрички на метро. В перспективе остановочные пункты сделают комфортными, как на МЦК: переходы по принципу "сухие ноги", новая навигация и транспортная безопасность.
Основные проектные решения по третьему (Зеленоград – Раменское) и четвертому (Апрелевка – Железнодрожный) маршрутам МЦД сформируют до конца 2019 года. Конечные пункты назначения пятого маршрута МЦД могут определить в июле.
"Это наш город": запуск МЦД позволит создать 30 тысяч рабочих мест
Кроме того, до 2025 года в Москве появится два-три крупных ТПУ, где пассажиры поездов дальнего следования смогут пересаживаться на станции метро и МЦК. Таким образом им не придется ехать в центр города на большие вокзалы.
Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. График работы МЦД выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Благодаря запуску МЦД будут созданы свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях. Требуются машинисты, кассиры и другие специалисты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.