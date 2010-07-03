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18:06

Первые два маршрута МЦД запустят в ноябре

город транспорт

18:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустят в ноябре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замгендиректора РЖД Олега Тони.

По его словам, интервал движения поездов составит пять-шесть минут. Пока это будет совмещенное движение с другими электричками.

Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.

По одному билету можно будет пересаживаться с электрички на метро. В перспективе остановочные пункты сделают комфортными, как на МЦК: переходы по принципу "сухие ноги", новая навигация и транспортная безопасность.

Основные проектные решения по третьему (Зеленоград – Раменское) и четвертому (Апрелевка – Железнодрожный) маршрутам МЦД сформируют до конца 2019 года. Конечные пункты назначения пятого маршрута МЦД могут определить в июле.

"Это наш город": запуск МЦД позволит создать 30 тысяч рабочих мест

Кроме того, до 2025 года в Москве появится два-три крупных ТПУ, где пассажиры поездов дальнего следования смогут пересаживаться на станции метро и МЦК. Таким образом им не придется ехать в центр города на большие вокзалы.

Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. График работы МЦД выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Благодаря запуску МЦД будут созданы свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях. Требуются машинисты, кассиры и другие специалисты.

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город транспорт

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